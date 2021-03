Nyheter

Under Stad kommune sitt kommunestyremøte i oktober vedtok politikarane, mot seks stemmer frå Anfinn Sjåstad, Elisabeth Irene Hoel og Hogne Bleie (alle Frp), Sissel Ommedal og Jessica Haaland (KrF) og Rita Nyland (SV), å gå for eit samarbeid med private aktørar for å få realisert eit nytt basseng i Selje.