Sju nye er smitta i utbrotet – ein har to nye nærkontaktar i eigen familie

Nyheter

I tillegg viser prøvesvar frå fredag viser at ytterlegare to personar i Selje har fått påvist covid-19. Også desse har vore i karantene som nærkontaktar til tidlegare smitta, og det er ingen nye nærkontaktar.

Til saman har då prøvesvar frå torsdag og fredag vist at sju nye personar i Selje har fått påvist covid-19. Alle har vore i karantene som nærkontaktar til tidlegare smitta. Ein har no fått svar på alle prøver tekne i Selje torsdag og fredag.

Det er ingen positive prøver frå testing på Nordfjordeid torsdag og fredag.

Dei siste dagane har ein berre påvist smitte hos personar som har vore i karantene. Dette viser at tiltaka med omfattande karantene og testing gradvis har gitt meir og meir kontroll på situasjonen i Selje. Arbeidet med oppfølging av nærkontaktar i karantene, gjenteken testing av desse og testing av alle personar med symptom på sjukdom, held fram.

Stad kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å ha svært lav terskel for å teste seg. Det vert tilbod om testing i Selje også søndag ettermiddag for personar med symptom med sjukdom. Timebestilling kan gjerast via Nordfjord Legevakt.

Symptom på koronavirus kan vere:

Sår hals

Hoste

Tett eller rennande nase

Hovudverk

Feber

Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

Kroppsverk

Tungpust

Tap av smak- eller luktesans





Vi anbefaler at også barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast.