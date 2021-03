Skal du slukke lyset for jordkloden i kveld?

Nyheter

– Vårt forhold til naturen er i ubalanse. De katastrofale hendelsene den siste tiden, viser med all tydelighet dette. Skogbranner, ekstremvær og covid 19-pandemien har enorme konsekvenser for hele verden. Aldri har det vært viktigere å markere at vi fortsatt må kjempe for kloden vi bor på, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

– Hvis vi ikke endrer vårt forhold til naturen, står vi i fare for å oppleve nye, farlige pandemier i fremtiden. Vi vet ikke sikkert hvordan koronaviruset oppsto, og ble smittsomt for mennesker. Men det vi vet er at vårt overforbruk av naturen utgjør en stor trussel for folkehelsen, fortsetter hun.

Andaur håper så mange nordmenn som mulig vil delta i markeringen ved å slukke lysene i en time.

– Det kan til tider være vanskelig å holde motet oppe, særlig under en verdensomspennende pandemi. Men kampen mot klimaendringene og tapet av natur stanser ikke, den må bare utkjempes på en annen måte. Mer enn noen gang trenger vi følelsen av fellesskap som Earth Hour gir, sier Andaur.

En global bevegelse for natur og miljø

WWFs Earth Hour har spredd seg fra en enkel markering i Sydney i 2007 til en global bevegelse for natur og miljø. Denne fellesdugnaden er en symbolsk handling for å markere at verden står sammen mot klimaendringene og tapet av natur.

Earth Hour er verdens største grasrotbevegelse for miljøet og tar sikte på å engasjere enkeltmennesker, næringsliv og myndigheter over hele verden. Målet er å sikre oppmerksomhet om vår tids store utfordringer og at det haster å løse dem. Bevegelsen har vært avgjørende for å folkeliggjøre klimaengasjement over hele jorda.

Siden starten har en lang rekke verdenskjente landemerker sluttet opp om markeringen og gått i svart: Eiffeltårnet i Paris, Colosseum i Roma, pyramidene i Egypt, Slottet i Oslo, Akropolis i Athen, Victoria Harbour i Hong Kong, Brooklyn Bridge og Golden Gate Bridge i USA, Sydney Harbour Bridge i Australia, Taipei 101 i Taiwan og Freedom Monument i Latvia.

I 2020 ble Earth Hour markert i 190 land over hele verden. WWF har arrangert Earth Hour i Norge siden 2009