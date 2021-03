Vil ha koronastøtte til familieeide distriktshotell: – Jeg frykter at myndighetspålagte restriksjoner tar knekken på flere av dem

– Rett over påske vil vi foreslå at frittstående familieeide distriktshotell får en egen tiltakspakke som blant annet dekker nødvendige vedlikeholdskostnader. Jeg frykter at myndighetspålagte koronarestriksjoner tar knekken på flere av hotellene, sier Anfinn Sjåstad (Frp).