I år blir kirkepåsken digital

Nyheter

Andal sier at biskopene på nasjonalt nivå har bestemt at det ikke skal gjennomføres arrangementer i kirkene denne påska. Dette gjelder for alle kirkene og menighetene i Norge.

Sognepresten sier at det blir en digital kirke-påske i Vågsøy-delen av Kinn kommune, samt Totland, i år.

– Vi har laget til mye digitalt. Vi skal streame en del gudstjenester, og skal sende podkaster for barn som vi også gjorde i fjor. For hver høytidsdag, palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og første og andre påskedag legger vi ut både gudstjeneste og barnas påskepodkast. Så vi har noe hver dag, men vi har det ikke i kirkene, sier Andal.

Hun synes det er både forståelig og leit at den store høytiden ikke kan markeres i kirkene.

– Vi forstår at situasjonen krever spesielle tiltak. Sånn er det bare. Reglene er nasjonale og har ingen sammenheng med lokal smitte. Vi håper at folk vil benytte seg av det digitale tilbudet vårt som de enklest finner oversikt over på Facebook-sidene til kirkene i Vågsøy.