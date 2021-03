Lokalpolitikarane melde trugslar til politiet. No er Jan Vidar glad for at hatefulle ytringar får meir merksemd

– I nær alle saker vi behandlar er nokon for og nokon mot, men det blir veldig øydeleggande for debatten, og for rekrutteringa, om enkelte trekk det så langt at dei kjem med trugslar, seier kommunestyrepolitikar i Stad, Jan Vidar Smenes (Ap).