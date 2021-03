Nå har Stad svart på Kinn sitt krav om kompensasjon i Bryggja-oppgjøret

Stad kommune har kommet med et tilsvar på kravet fra Kinn kommune om erstatning for ikke-materielle tap som følge av at Bryggja ble grensejustert fra tidligere Vågsøy kommune til Stad kommune. Stad mener at Kinn ikke har krav på kompensasjon.