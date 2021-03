Sette nye rekordar i pandemiåret. No utvidar elektrofirmaet med hundre års erfaring staben

Nyheter

Sætren AS i Måløy feira 90 år i 2018. I fjor feira dei 100. Forklaringa for dette kjem vi tilbake til litt seinare.

Som så mange andre opplevde også elektrobedrifta stillstand då samfunnet stengte ned i mars 2020.

– Det var full stopp første veka. Det var ingen som visste noko, og vi torde ikkje sende ut folk. Så det var eit par veker der vi nok var litt skrekkslagne og usikre på kva vi skulle finne på, seier Einar Rune Sætren, teknisk sjef og majoritetseigar.

Heldigvis hadde dei ein del jobb i industrien, så alle var i arbeid.

– Men vi visste jo ikkje om det plutseleg kunne bli full stopp også der, seier han.

Auka omsetninga

Etter kvart som situasjonen stabiliserte seg, såg dei ei uventa utvikling i marknaden for privatbustadar. Då utsiktene for å nytte spare- og feriepengane i sørlegare strok forsvann for dei fleste, dukka det opp eit anna mål for pengane.

– Folk set gjerne av pengar til sommarferien, med då det viste seg å ikkje bli noko av, så såg kanskje mange at det var på tide å pusse opp den kjellarstove dei hadde gått og tenkt at skulle fått seg ei oppgradering dei siste fire åra, seier dagleg leiar Kjell Gunnar Tennebø.

– Så vi enda faktisk opp med omsetningsvekst i forhold til året før. Frå 41 millionar i 2019, til 45 millionar i pandemiåret 2020. Så vi skal absolutt ikkje klage, seier Tennebø.

Store på automasjon

– Det som kanskje skil oss mest frå tradisjonelle elektrobedrifter er automasjonsavdelinga vår, seier Sætren.

– Her har vi fleire dyktige automasjonsingeniørar og automatikarar på lønningslista. Denne delen utgjer no meir enn 30% av omsetnaden vår, forklarar han.

Utvidar administrasjonen

Med vekst på botnlinja også, vart det klart for dei at no var tida komen for å gjere alvor av ei lenge etterlengta utviding av administrasjonen. Trass i at Sætren har heile 34 personar på lønningslista, er det berre tre av desse som har hatt arbeid direkte knytt til administrasjon, Einar Rune Sætren, Kjell Gunnar Tennebø og Elin Hagen, som er kontorfullmektig.

Første mai i år aukar lønningslista til 35 personar. Då går Dagrun Almenning Kvalheim inn i rolla som administrasjonsleiar for å, med hennar eigne ord, «ta seg av dei tinga som har vakse dei over hovudet».

– Det er jo ei bedrift som har vakse veldig mykje dei siste åra, men utan at administrasjonsbiten har følgt etter. Mi rolle blir mellom anna å ha ansvaret for kvalitetssikring, internkontroll, HMS og pesonal, seier Almenning Kvalheim, som då går i frå jobben som lærar ved Vågsøy ungdomsskole.

– Og vi treng kanskje ein pedagog her, smiler Einar Rune Sætren, og legg til:

– Det har blitt eit mykje større krav til intern informasjonsflyt Det er viktig at dei tilsette skal vere informert om alt som skjer frå leiinga og ut i organisasjonen. Så då blir det Dagrun si rolle å sette i system og ut i livet dei tankane og idéane som vi ikkje har nådd over sjølve.

Almenning Kvalheim gler seg til den nye arbeidskvardagen i Sjøgata.

– Absolutt. Men det er vel litt sånn at eg «grugler» meg sidan eg går frå ein jobb der eg har jobba lenge og føler eg har full kontroll og ut i det ukjende. Men eg trur mest av alt at det blir spennande.

Ein 90-åring heilt i 100

I 2018 var det jubileum i det tidlegare Hansa-lageret i sentrum av Måløy då bedrifta feira seg sjølv, og dei nitti åra det hadde gått sidan bestefaren til Einar Rune starta selskapet i 1928. Stor vart derfor overraskinga då ein oppdaga at ein kunne legge til eit siffer til på blautkaka.

– I samband med jubileet spurte eg på Facebook om nokon hadde litt historie til oss. Sidan både bestefaren og faren min døde ganske tidleg, så var det nokre hol i historia som vi ikkje heilt hadde fått tetta, seier Einar Rune Sætren.

Og då kom kom bl.a. Geir A. Myrestrand med ny og overraskande informasjon som innleia til nye undersøkingar.

– Det viser seg nemleg at vi fylte heile 100 år 15. august i fjor, seier Sætren.

Forklaringa er slik: På denne datoen for litt over hundre år sidan var bestefar Einar Sætren bestyrar på Kraftstasjonen i Måløy, men sa opp jobben der og starta eit selskap med namnet Fjordenes Elektro. Etter kvart fann han saman med ein kar med namnet Edvard Sjursen Berge som han dreiv verksemda saman med i nokre år, før dei gjekk kvar til sitt i 1928. Berge heldt då fram under namnet E.S. Berge, og Sætren med namnet som framleis prydar lokala den dag i dag.

– Så med den historia no intakt, så vågar vi å kalle oss ein hundreåring, smiler Einar Rune Sætren.

Ha fått 178 prosent auke i eigedomsskatt

At Kinn kommune har skrive ut ny eigedomsskatt for næring, har også Sætren fått merke. I tillegg er dei også uroa for den overhengande faren for ein auke i arbeidsgivaravgifta.

For Sætren AS handlar det mest om at det vil kunne svekke moglegheita til å påverke lokalsamfunnet rundt seg.

– Det veltar ikkje lasset. Men vi ønskjer å vere aktive i å støtte ulike idrettar og lokal kultur, og til det så har vi sett av ein viss pott. Om meir skal gå til avgifter og skatt, dess mindre blir det til å støtte denne typen ting, seier Kjell Gunnar Tennebø.

Om eigedomsskattenivået blir slik det er utskrive no, vil det aleine gje ei skatteauke på 178 prosent forklarar han.

Einar Rune Sætren er opptekten av kva ei auka arbeidsgivaravgift kan føre til.

– Det kan bli betydeleg for vår del. Om det skjer, er det trist, for vi ligg i grenseområdet til kommuner som ikkje har denne faren hengande over seg og vil dermed miste konkurransekraft til bedrifter i desse kommunene. Og vi er på ingen måte meir sentrale Stad kommune er, seier han.

Ser gjerne fleire kvinner i bransjen

Det er ikkje eit ukjent faktum at byggebransjen manglar arbeidskraft. Dette kan delvis forklarast med restriksjonane pandemien set for arbeidsinnreiser til landet. Men mest av alt handlar det om yrkesvala dei unge tar.

– Vi har i dag sju lærlingar der to er jenter. Vi kapra nok dei to einaste jentene på elektrolinja på vidaregåande, så det er vi veldig stolte av. Det er eit mannsdominert yrke, seier Einar Rune Sætren.

– Det er veldig viktig for vidare rekruttering at jenter og kvinner kjem inn i bransjen. Det kan gjere at fleire torer å ta steget, seier Dagrun Almenning Kvalheim.

Eit anna moment dei legg vekt på, er kor viktig det er at Måløy som by kan tilby jobb til både han og henne.

– Vi håpar at det nye Peak-senteret som er under etablering skal trekke til seg fleire folk. Då får ein ny type arbeidsplassar for unge folk, og det vil også hjelpe oss med rekruttering. Om nokon av dei som søkjer slike jobbar har ein elektrikar til kjæreste, har vi garantert jobb til han eller henne. Det er ikkje lenger slik at ein kan lokke folk ved å legge ut billige bustadtomter, det er gode jobbar og eit attraktivt lokalmiljø ein må freiste med, seier Sætren.