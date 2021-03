Ordføreren svarer på bekymringene om arbeidsgiveravgiften

– Vi har ingen grunn til ikke å være optimistiske

Ordfører Ola Teigen i Kinn mener at det på ingen måte er gitt at arbeidsgiveravgiften kommer til å øke for de største bedriftene i Vågsøy-delen av kommunen. Han mener flere faktorer heller trekker i retning av at Flora-delen skal ned på nivået til Vågsøy.