Forventer skadehopp i påsketrafikken

Det sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag i fjor gikk antallet ulykker med personbil ned med nesten 22 prosent sammenlignet med i 2019. Tallene kommer fra Finans Norge som samler skadestatistikk fra norske forsikringsselskap.

– I hjemmepåsken i fjor var det under 2500 ulykker disse fem påskedagene, året før var det 3100, sier Ytre-Hauge.

Nedgang i stressrelaterte ulykker



Antallet påkjørte fotgjengere eller syklister falt helt til null i løpet av påskedagene i fjor.

– Vi så også en kraftig reduksjon i eneulykker, ryggeulykker og påkjørsler bakfra. Dette er typiske bilsmeller som handler om for stor fart, stress og uoppmerksomhet, sier motoreksperten i Frende.

En ulykkestype han regner med øker igjen i år, er stressbulkingen.

– Vanligvis er det mye småbulking på trange parkeringsplasser når folk skal handle inn alt de trenger for påskekosen i fjellet. Ta deg bedre tid, stress ned, sier han.

Smittevern i påsken



Selv om smittevernet står i høysetet og mange lever i områder med strenge restriksjoner i påsken har nordmenn tilpasset seg koronatiltakene det siste året.

– Vi er mye mer vant med å bruke munnbind, holde avstand og likevel få gjort det vi ønsker. Det har skjedd mye siden hytteforbudet på vårparten i fjor, sier Ytre-Hauge.

Han tror at nordmenn i større grad reiser på påskefjellet som normalt i 2021, med mindre de bor i områder med større utbrudd og strenge lokale restriksjoner.

– Følg reglene som gjelder der du er, og ikke glem de gode rutinene vi har lært oss det siste året, sier han.

I 2019 kostet bilsmellene fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag mer enn 62,6 millioner kroner.

– I 2020 var kostnaden 51,6 millioner. Det er en betydelig nedgang og en gledelig utvikling midt oppi pandemien. Dessverre har jeg liten tro på nedgang fra i fjor dette året også, sier motorfagsjefen i Frende.

I snitt kostet hver av påskeulykkene på norske veier nesten 20 900 kroner i fjor. Det er mer enn 1000 kroner dyrere i snitt enn i 2019.

– Noe av dette er uheldige tilfeldigheter, men vi ser en trend med at bilsmellene jevnt over blir mer kostbare. Mange biler har fintfølende elektronikk og deler som er veldig dyre å skifte, sier Roger Ytre-Hauge.

Ro ned, slapp av



Påsken er sen i år, men i fjellet kan gradestokken fortsatt vise lave temperaturer. Frende råder nordmenn til å kjøre etter forholdene.

– Vær- og kjøreforhold varierer over hele landet nå når vi går inn mot påsken, men husk at det er rundt null grader at det er som glattest på veiene. Da øker bremselengden, sier han, og ber deg huske på dette når du kjører:

– Tilpass kjøringen etter forholdene, både med tanke på fart og avstand til bilen foran. Det er for seint å tenke seg om når du har kjørt utfor, sier fagsjefen i Frende.

