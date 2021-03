Låge smittetal i regionen

Nyheter

Tysdag kveld meldte Stad kommune at to personar i Selje har fått påvist covid-19. Begge to har vore i karantene som nærkontaktar til tidlegare smitta.

I resten av regionen er det altså ingen nye tilfelle.

Tysdag 23. mars: 8 nye av 529 analyserte prøver

Onsdag 24. mars: 0 nye av 192 analyserte prøver

Torsdag 25. mars: 0 nye av 165 analyserte prøver

Fredag 26. mars: 0 nye av 144 analyserte prøver

Laurdag 27. mars: 3 nye av 243 analyserte prøver

Søndag 28. mars: 2 nye av 71 analyserte prøver

Måndag 29. mars: 1 ny av 181 analyserte prøver

Tysdag 30. mars: 0 nye av 224 analyserte prøver

Statistikk frå sjukehusa

Innlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte: 2

Pasientar med covid-19 på intensiv avdeling: 1

Heimeverande eller sjukmelde tilsette pga. korona: 4 (av om lag 3000 tilsette)

Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 7 (av om lag 3000 tilsette)