Fem personer omkom i trafikken her i landet i mars

– 14 omkomne er nok et historisk lavt antall omkomne i nyere tid. Nedgangen i år er først og fremst at det er langt færre menn som har mistet livet i trafikken enn tidligere. Jeg tror dette er første gang vi ser at det er like mange kvinner som menn som har mistet livet i trafikken etter årets tre første måneder, sier Christoffer Solstad Steen, senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.