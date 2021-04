Mann i 70-åra frå Stad vann ein million kroner

Nyheter

Ifølgje Norsk Tipping hadde pensjonisten frå Stad, som vil vere anonym, mistanke om kvifor dei vi ringde.

– Han tok nemleg ikkje telefonen første gong vi prøvde å få kontakt med han, men andre gongen svara han fort. Han takka og blei nesten stum, opplyser Norsk Tipping.

Han bestemte umiddelbart at han skal dele premien med dottera.

Supertrekning i Lotto på påskeaftan gav 45 ekstra millionærar, og ein av desse var altså frå Stad.

Fylkesoversikt vinnere som Norsk Tipping har utarbeida:

Agder - 3 vinnere

Kvinne i 50-åra fra Kristiansand

- Dette er den beste telefonen jeg har fått i hele mitt liv. Hun satt med familien og så på “Alle mot 1” da telefonen plutselig ringte. - Helt fantastisk er dette. Jeg går bare rundt i stua her, sier kvinnen mens hun hiver etter pusten i lykkerusen. Kupongen kjøpte hun på mobilen i januar.





Kvinne i 60-åra fra Lyngdal

- For en gave. Det er helt fantastisk, sier Lyngdal-kvinnen. Hun hadde allerede rukket å sjekke om hun hadde vunnet før vi ringte. - Jeg turte nesten ikke å tro på det, så det var godt at dere ringte nå, sier hun. Sammen med de nærmeste familiemedlemmene ble det en spesiell kveld. - Tusen, tusen takk. Nå må dette synke inn, så får vi se hva pengene skal brukes til etter hvert, sier hun. Kupongen ble kjøpt på mobil.





Mann i 20-åra fra Arendal

Vi fikk ikke svar hos vinneren fra Arendal lørdag kveld.

Innlandet - 4 vinnere

Knut Øyvind Haug, 47 år fra Tangen i Stange

- Så koselig, sier Haug. Han hadde ikke fått med seg at det skulle være ekstra mange millionærer på påskeaften og skjønte derfor lite da Norsk Tipping fra nabokommunen slo på tråden. Han tilbrakte kvelden i godt lag med familien og et par venner. Nå fikk de også grunn til å feire. - Det blir noe godt i glasset utover. Nå kan jeg faktisk spandere hotellrom på gjestene, ler Haug. Han vant på en 5-ukers kupong som ble levert på mobilen i februar.





Kvinne i 60-åra fra Stange

- Det gikk Norsk Tipping over skjermen her, men jeg har vanskelig for å tro det, flirer den ferske millionæren, som nå gleder seg til å dele premien med familien. - Det er helt vilt! Dette ble en fin påske. Rett og slett veldig artig. Kupongen ble kjøpt på Narvesen på Maxi, Hamar.





Tove Marie Isumhaugen, 48 år fra Sør-Fron

Isumhaugen svarte ikke på de første anropene fra Hamar påskeaften. Men alle gode ting er tre. - Helt fantastisk. Jeg hadde helt glemt at jeg hadde levert inn Lotto, sier Tove Marie Isumhaugen. Hun var midt i en påskekrim med mannen da telefonen ringte. - Det kommer til å ta tid før dette synker inn. Men vi skal feire med noe godt i glasset i kveld. Noen planer har familien allerede lagt for milliongevinsten. - Vi skal kose oss med premien. Det blir en lang reise når korona er over og ny garasje. Kupongen kjøpte hun på Extra Lomoen på Vinstra.





Mads Andreas Normann, 75 år fra Hamar

Det var en trøtt millionvinner som svarte da Norsk Tipping ringte lørdag kveld. Mads Andreas Normann, opprinnelig fra Hamar, har bodd i Thailand de siste fire årene og klokka var nærmere fire på natten da Telefonen fra Hamar ringte den intetanende Lotto-millionæren. - Jeg er litt trøtt, men det kjennes veldig fint ut nå, sier den heldige Lotto-vinneren. Gevinsten ønsket han å plassere trygt i banken til han en dag skulle trenge dem. - Det spørs om jeg klarer å sove noe videre nå, ler Normann og takker for forstyrrelsen i natten. Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.





Neste Lotto-trekning er lørdag 10. april - innleveringsfrist kl. 18.00





Møre og Romsdal - 5 vinnere

Mann i 30-åra fra Giske

- Hjertet begynte å pumpe da jeg så hvem som ringte, er en av mannens første reaksjoner. Det måtte litt overbevisning til før millionbudskapet sank inn. - Drøyt! Det er sjukt! Nå blir det påskeegg, flirer han. Kupongen kjøpet han via appen.





Mann i 70-åra fra Aure

Det knegges godt i den andre enden av røret når vi overleverer millionbudskapet. - Det føles veldig greit for en pensjonist. Nå ble jeg glad, sier han. I bakgrunnen får kona med seg at det har blitt millionprøve. - Hun sier at jeg bør bytte bilen, så jeg får vurdere det. I tillegg kan det hende at traktoren byttes ut også, sier vinneren fra Aure – som kjøpte vinnerkupongen på mobil.

Mann i 60-åra fra Giske

- Tøft, er mannens første reaksjon. Han har ingen konkrete planer for premien, men den skal nok få bein å gå på. - Jeg planlegger ikke med penger jeg ikke har, men nå kan jeg jo begynne å tenke, sier den ferske millionæren. Kupongen kjøpte han på Meny Lerstad.





Kvinne i 60-åra fra Ålesund

- Ikke til å tro! For en herlig nyhet, utbryter kvinnen i det hun får servert millionbudskapet. - Det er utrolig mange ting man kan bruke penger på, flirer den ferske millionæren, som trenger litt mer betenkningstid på den saken. Kupongen kjøpte hun via mobil.





Mann i 30-åra fra Ålesund

- Hæ? Tuller du? Den mannlige vinneren fra Ålesund ble svært overrasket da telefonen kom fra Hamar. - Jeg har egentlig bare rydda og vaska litt hjemme i dag. Det er ikke så mye moro man får gjort denne påsken, så dette kommer godt med. Premien på 1 million skal han bruke fornuftig. - Det blir å nedbetale noen lån. Så skal jeg bruke det på noe litt mer spenstig også. Kupongen var kjøpt på mobilen.





Nordland - 1 vinner

Mann i 40-åra fra Bodø

- Der satt'n! Mannen fra Bodø gikk rolig ut av stua da telefonen ringte. Han ante hva som kom. For vinnernummeret fra Norsk Tipping hadde han lagret som “Der satt´n”. - Fy f***. Beklager ordbruken. Er det mulig? Dette har jeg drømt om i fryktelig lang tid, sier Bodø-mannen. - Jeg har kikka bort på telefonen et par ganger og tenkt at dette ikke gikk i dag heller. Så feil kan man ta. Mannen vant på en 1-ukers levert på mobilen 23. Januar.





Oslo - 6 vinnere

Kvinne i 60-åra

Det tok litt tid å få kvinnen til å tro på millionbeskjeden. - Dette er bare tull. Hvor har dere fått tak i nummeret mitt, spør kvinnen gjentatte ganger, overbevist om at det er noen som spøker med henne. Vi blir enige om at hun skal få tid til å sjekke nummeret vi ringer fra, og deretter snakkes på nytt om noen minutter. - Dere tullet jo ikke, dette er helt uvirkelig. Nå har jeg lyst til å grine, men jeg klarer bare å smile, utbryter kvinnen, når vi fortsetter samtalen etter en kunstpause med litt research. - Jeg kommer til å sitte oppe i hele natt og gruble, sier det glade vinneren.





Mann i 50-åra

- Wow. Det høres jo veldig bra ut, var vinneren fra hovedstadens første reaksjon. Han hadde en rolig påskefeiring da Norsk Tipping ringte. - Jeg sitter bare hjemme og ser på tv-en. Nå får jeg vel se på muligheten til å nedbetale noen lån, sier han. Vinnerkupongen kjøpte han på mobilen.





Mann i 50-åra

Jubelen sto i taket da mannen fra Oslo fikk beskjed om at han hadde vunnet 1 million kroner i Lotto. - Nå er jeg rett og slett overveldet. Dette er helt fantastisk! Jeg vant en fotballtur med Norsk Tipping på 90-tallet. Jeg har alltid elsket Norsk Tipping, nå elsker jeg Norsk Tipping enda mer, flirer mannen, mens han forklarer at pengene skal brukes med omhu. Kupongen kjøpte han på via mobil.





Mann i 50-åra

- Så bra. Det er sjelden jeg vinner noe som helst, sier den lykkelige vinneren fra Oslo. Han hadde spist et bedre måltid med kjæresten og champagne-flasken var allerede åpen da han fikk millionbeskjeden. - Det kommer til å ta tid før denne nyheten synker inn. Men feire skal vi gjøre utover kvelden. Han har aldri tenkt han kommer til å vinne, så noen konkrete planer for premien hadde han ikke. - Men, premien skal få bein å gå på. Kupongen kjøpte han på mobilen.





Kvinne i 60-åra

- Er det helt sant? Det er det verste jeg har hørt. Eller, det er vel egentlig det beste jeg har hørt, sier Oslo-kvinnen med latter i stemmen. Hun kan fortelle om heller dårlig vinnerlykke tidligere i livet. - Jeg har vunnet ting som kulepenn, skrutrekker og kam, men dette var noe annet. Jeg har flere barn og barnebarn, så nå blir det en tur på oss alle sammen - så fort koronarestriksjonene blir opphevet. Så blir det nok også til at jeg betaler ned litt gjeld. Kvinnen kjøpte kupongen hos Mix Bryn.





Kvinne i 40-åra

- Nå ble jeg glad. Jeg så det var noen vinnere fra Oslo, men hadde aldri trodd det var meg, sier kvinnen. Hun var på en liten ferie med familien da Telefonen fra Hamar kom. - Været har vært strålende i hele dag. Helt fantastisk. Dette gjorde kvelden min, sier kvinnen. Hun har masse hun har lyst til å gjøre med premien. - Jeg elsker å reise, dra på konserter og festivaler. Så nå skal jeg drømme meg bort, så får jeg håpe de planene kan realiseres etter hvert. Hun vant på en 5-ukers levert på mobilen.





Rogaland - 1 vinner

Mann i 80-åra fra Stavanger

- Det høres helt fantastisk ut. Hjertelig takk. Jeg tar gjerne slike flere telefoner, sier rogalendingen. Han satt og hadde en rolig kveld foran tv-en med kona. Premien skal flere få ta del av. - Når de får opp plakaten med “en av våre kunder har vunnet 1 million”, så skal jeg stille meg opp foran den og bare smile. Kupongen kjøpte han hos Narvesen Kilden.





Troms og Finnmark - 7 vinnere

Mann i 40-åra fra Nordkapp

-Å, herregud, det høres helt utrolig ut. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få en sånn telefon, men der kom den jammen. Jeg vet nesten ikke hva mer jeg skal si. Men dette var veldig hyggelig, sier mannen. Han kjøpte kupongen via appen.





Mann i 70-åra fra Hammerfest

Vi oppnådde ikke kontakt med vinneren fra Hammerfest lørdag kveld. Men søndag formiddag fikk vi napp, og mannen var veldig fornøyd med å bli Lotto-millionær.

- Dette var veldig hyggelig, humret mannen.

Han kjøpte kupongen via mobilen.

Mann i 70-åra fra Senja

Mannen fra Senja svarte ikke da Norsk Tipping ringte ved første anledning. Før det neste anropet hadde han rukket å finne ut hvem som hadde ringt. Da han fikk millionbeskjeden, svarte han på følgende måte: - Det regna jeg med. - Hva jeg skal bruke premien på, vet jeg ikke. Men å bruke den, skal nok ikke bli et problem. Vinnerkupongen kjøpte han hos Nærbutikken Sifjord





Mann i 70-åra fra Tromsø

- Å, herre min hatt. Kona jubler i bakgrunnen her også nå, sier mannen fra Tromsø. Jeg kjente igjen nummeret deres, så det ante meg at det var gode nyheter i vente, sier vinneren fra Tromsø. Han forteller at fikk seks rette i Lotto for noen uker siden. Da ble det et par tusen i premie. Denne gangen satt millionpremien. - Nå har vi grunn til å feire. Det skal vi gjøre i kveld. Kupongen kjøpte han på pc i mars.





Kvinne i 70-åra fra Bardu

- Det kan ikke være sant? Gud bevare meg vel, sier kvinnen. Hun har vært en trofast spiller i mange år og lengtet etter en storgevinst. - Nå er jeg altså en Lotto-millionær?





Kvinnens opprinnelige påskeplaner ble stoppet av pandemien. I stedet hadde hun en rolig kveld hjemme med mannen da hun ble Lotto-millionær. Han er foreløpig den eneste som får vite om premien. - Jeg skal holde premien litt hemmelig til å begynne med. Kvinnen kjøpte kupongen på Extra Setermoen.





Ann-Kristin Emanuelsen, 55 år fra Bjørnevatn i Sør-Varanger

- Herregud, er det mulig? Er du gal?, kommer det fra en mildt sagt glad millionvinner. Emanuelsen tilbrakte påskehelga på hytta med kjæreste, sønn og hans kjæreste. Hun skjønte at noe hadde skjedd da 625 60 000 lyste opp på telefonen lørdag kveld. - Jeg har lagret nummeret, og ble ganske varm da jeg så nummeret. Nå er jeg helt svett, sier hun. Sønnen hadde for øvrig prøvd seg på en telefonspøk tidligere på dagen. - Han ringte og latet som han var fra Norsk Tipping – og sa jeg hadde blitt millionær. Selv om jeg begynte å lure litt, lot jeg meg ikke narre. Men det er jo helt utrolig at du ringer nå. På spørsmål om hva pengene skal brukes til, svarer hun lattermildt: - Ikke ny snøscooter til sønnen, i hvert fall, he he. Nei, da vi får se. Men jeg har sagt tidligere at jeg skal bore etter vann, så vi får det innlagt her på hytta - så nå blir det nok til at det skjer, sier hun - og legger til: - Å, herregud. Deilig, deilig, deilig! Kupongen ble kjøpt på mobil.





(Artikkelen fortsetter under bildet)





vinner_1

GOD STEMNING: Ann-Kristin Emanuelsen smilte fra øre til øre etter å ha blitt millionær lørdag kveld. (Foto: Privat)





Mann i 40-åra fra Målselv

Mannen fra Måselv var på hytta med samboer og svigerfamilie da han fikk Telefonen fra Hamar. Han var i ferd med å legge seg, men fikk fort andre planer etter vinnerbeskjeden. - Det er helt sjukt. Tuller du? Denne påskegaven var helt fantastisk, jubler vinneren. Norsk Tipping fikk være med å overbringe den gode nyheten til resten av familien på hytta og jubelen stod i taket. I bakgrunnen var svigerfar i full gang med å arrangere spontanfest. Øverst på ønskelisten nå stod en ny og større båt for Målselv-mannen. Kupongen hadde han kjøpt på mobil.





Trøndelag - 3 vinnere

Mann i 20-åra fra Skaun

Mannen fra Trøndelag var hjemme med familien da Telefonen fra Hamar tikket inn. Selv om han ikke ante hva som var i vente, satte han på høyttaler. “Gratulerer, du har vunnet 1 million” ble møtt av et gigantisk jubelbrøl fra hele familien. - Det føles ganske greit, sier vinneren, mens familien fortsatt jubler i bakgrunnen. - Nå vurderer jeg en ny bil, sier den unge vinneren. Han kjøpte kupongen på mobilen.





Mann i 30-åra fra Melhus

- Ringer du fra Norsk Tipping? Mannen hadde blitt fortalt at det var en person som passet hans beskrivelse, som hadde vunnet. - Jeg sa det litt på tull til de andre som er her, at nå ringer nok telefonen snart, sier mannen før han bryter ut i latter. I bakgrunnen høres jubelstemning. På spørsmål om hva pengene skal gå til, har han et klart svar. - Det blir nok ny bil snart, for det har jeg tenkt på en stund. Så får vi se hvilken modell det blir nå. Mannen levererte sin Lotto-kupong via abonnement på nett.





Kvinne i 30-åra fra Frøya

- Jeg er helt satt ut nå. Vi satt akkurat og snakket om at det sto i lokalavisen at det var en kvinne i 30-årene som hadde vunnet 1 million kroner i Supertrekning. Og så plutselig ringer dere meg, sier kvinnen og ler. - Jeg så det var telefonnummeret til Norsk Tipping da dere ringte, for jeg leste det på hjemmesiden deres før i kveld. Tusen takk! Dette var veldig hyggelig, sier kvinnen - som kjøpte kupongen via mobilen.





Vestfold og Telemark - 1 vinner

Mann i 50-åra fra Porsgrunn

- Jeg så dere hadde ringt før i kveld, så jeg sjekka nummeret. I tillegg var jeg innom hjemmesiden deres og så at det sto det var en mann i 50-åra fra Porsgrunn som hadde vunnet. Men veldig koselig å få en telefon og altså. Jeg vet ikke helt hva pengene skal brukes på. Det må jeg tenke over, sier mannen som satt og så Arsenal-Liverpool da vi ringte. Han kjøpte vinnerkupongen via mobilen.





Vestland - 6 vinnere

Mann i 80-åra fra Bergen

-Det var ikke dårlig! sier den godt voksne millionvinneren fra Bergen. Han og kona nøt påskeaften med god mat og drikke da Telefonen fra Hamar ringte. På spørsmål om det blir feiring, svarer han med latter i stemmen: - Ja, nå kan vi jo bare fortsette utover natten. Den glade bergenseren legger til at barna nok vil få en del av premien. Kupongen ble kjøpt hos Rema 1000 Wergeland.





Mann i 70-åra fra Stad

Mannen fra Vestlandet hadde en mistanke om hvorfor vi ringte. Han tok nemlig ikke telefonen første gang vi forsøkte å få kontakt med han, men andre gangen svarte han fort. - Tusen takk! Jeg ble nesten stum nå. Premien skal deles med datteren min i hvert fall, sier den glade Lotto-millionæren. Kupongen kjøpte han via mobil.





Jarle Magnar Fisketjøn, 57 år fra Sveio

Jarle Magnar Fisketjøn og kona hadde besøk av et vennepar påskeaften, og da Norsk Tipping forsøkte å ringe millionvinneren tidligere på kvelden trodde han at det gjaldt en spørreundersøkelse. I tiden det gikk fra han på ny fikk en oppringning fra Hamar, hadde han rukket å sjekke telefonnummeret og satt derfor spent og ventet. - Det er litt uvirkelig dette her. Jeg leverte inn en Lotto-kupong for sent i kveld, så jeg syns det var litt merkelig om jeg skulle ha vunnet. Etter litt undersøkelse fant vi ut at det var Supertrekning i Lotto i kveld, og da steg håpet, forteller den blide vinneren. De gode vennene satt og koste seg ute ved bålpanna og stemningen steg enda et hakk da milliongevinsten var et faktum. - På skolen lærte vi at det var større sjanse for å bli truffet av lyn enn å vinne i Lotto, men i kveld ble jeg altså truffet, ler Fisketjøn. Det kom mange kreative forslag fra vennene om hva han kunne bruke pengene på. - Kona vil kjøpe en øy, men det tror jeg ikke vi har råd til, ler Lotto-millionæren. - Vi får tenke litt på det og la det synke inn. Men nå skal jeg i hvert fall lagre Norsk Tippings vinnernummer, avslutter den blide vestlendingen. Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.





Mann i 40-åra fra Ullensvang

- Hæ? Jeg som ikke har spilt engang, har vunnet? Mannen fra Ullesvang var overrasket med god grunn. Han hadde nemlig ikke spilt Lotto denne uken og trodde ikke han var med. Men i Supertrekning er alle rekker som er levert siden forrige Supertrekning (19. desember 2020) med, så mannen hadde flere “lodd i hatten”. - Jeg sitter sammen med noen kompiser og ser på Arsenal-Liverpool, sier den ihuga Liverpool-supporteren. Da han fikk millionbeskjeden var stillingen 0-0. Liverpool vant 3-0, så mannen fikk mye å juble for på påskeaften.





Mann i 20-åra fra Bergen

- Er det kødd? Det er det sykeste jeg har hørt, sier vinneren fra Bergen. Han satt på hytta med familien og spilte Ludo da han plutselig ble Lotto-millionær. - Jeg tåler å tape i Ludo nå, som jeg ligger an til, ler mannen. - Jeg er helt målløs, legger mannen til. Vinnerkupongen kjøpte mannen på mobilen i januar.





Mann i 50-åra fra Askøy

Mannen hadde ingen anelse om hva som ventet da Norsk Tipping ringte. - Dette føles helst fantastisk, sier mannen. Han var opptatt med en påskekrim med kona. Selv om han ikke liker avbrytelser, hadde han ikke noe imot å bli avbrutt da det var snakk om en Lotto-gevinst. Kupongen kjøpte han på mobilen.





Viken - 8 vinnere

Kvinne i 50-åra fra Moss

-1 million kroner? Nei, du noe så hyggelig. Det er helt fantastisk. De pengene kommer godt med. - Jeg har besøk av noen gode venner og sitter og koser oss på påskeaften. Nå tror jeg fort det blir et glass vin til, sier kvinnen. Hun kjøpte vinnerkupongen på mobil.





Per Jan Dørre, 81 år fra Lørenskog

Det var en glad, men litt skeptisk vinner som svarte da Norsk Tipping ringte med millionbeskjeden. - Oioioi, jeg blir helt svett her. Kona er helt forskrekket, ler Per Jan Dørre da det går opp for ham hva som har skjedd. Lotto-vinneren forteller at han som regel har to faste Lotto-kuponger inne, men at de begge består av høye tall som han aldri har vunnet stort på, så han vurderer å endre dem. - I kveld blir det feiring med to kakestykker. Vinnerkupongen ble kjøpt hos Extra Løvenstad.





Mann i 40-åra fra Halden

Jubelen stod i taket da mannen fra Halden og kona fikk millionbeskjeden påskeaften. - Denne påsken går inn i historien. Vi hadde nettopp satt oss ned for å se fotball, men det spørs om vi klarer å få med oss resten av kampen nå, ler den glade 47-åringen. Halden-mannen og kona holder på å bygge nytt hus som de skal flytte inn i over sommeren. - Pengene kommer til å brukes på huset. Nå blir det nok enda litt finere hvitevarer, spøker den ferske millionæren. Påsken blir i år feiret hjemme i Halden da ekteparet har hytte i Sverige som de ikke får brukt under pandemien. - Denne påsken skal jeg leve på lenge. Jeg kommer til å sveve på lykkerus i hvert fall til over pinse, humrer haldenseren. - Nå skal jeg sette meg ned og kose meg skikkelig med påskeegget. Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.





Mann i 20-åra fra Nesodden

Den unge mannen hadde allerede sjekket kupongene sine da Norsk Tipping fikk kontakt. - Det er ikke verst, flirer han. Han hadde ikke rukket å tenke på noe konkret han skal unne seg, men han påpekte at store deler av premien skulle spares.





Mann i 40-åra fra Ringerike

Midt i pizzakosen ringte telefonen til mannen fra Hønefoss. Han lot telefonen ringe ut, og tenke at om det virkelig er noe viktig, så ringer den igjen. - Jøss, jeg så nummeret, men tenkte ikke noe mer over det. Dette var virkelig en overraskelse, sier han når vi får kommer i kontakt litt senere på kvelden. - Jeg har ingen planer for pengene, dette kom litt brått på. Vi får bruke kvelden på å tenke litt, sier han.





Kvinne i 60-åra fra Aurskog-Høland

Milliongevinsten kom ikke som noen stor overraskelse på kvinnen, men det var likevel fint med en bekreftelse på premien. - Jeg var akkurat inne og sjekke resultatet, og tenkte at det måtte være noe galt, sier kvinnen spørrende. Etter at vi har gitt klarsignal på at dette slett ikke er noen feil, kan kvinnen puste lettet ut. - Nå skal jeg bare ta det helt rolig i kveld, og la dette synke inn. Jeg skal unne meg en ekstra sjokolade. Kupongen ble kjøpt via mobil.





Kvinne i 40-åra fra Drammen

- Er det sant? Herregud. For noen gode nyheter, sier kvinnen. Hun satt opptatt med spill da telefonen forstyrret henne. - Nå ble jeg så glad. For en megafin bonus i disse tider. Premien skal hun bruke sammen med familien. Kupongen kjøpte hun på mobilen i januar.





Mann i 50-åra fra Drammen

- Jøss, det høres helt suverent ut. Må si jeg fikk litt sjokk nå, en gledens dag dette. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få noen telefon fra dere, men dette er bare helt fantastisk, sier mannen fornøyd. Han kjøpte vinnerkupongen via mobilen









Vinnersjanse Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.





Vinnersjanse i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersjanse. Med andre ord vil vinnersjansen være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.





Antall vinnere i Supertrekning i 2020 (1 million kroner hver) var 149. I tillegg vant 6 andelsbanker (1 andelsbank består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner)