No skal det arrangerast kompetansekurs om sitkagran

Nyheter

Prosjektleiar Helge Kårstad i Kystskogbruket seier at bakgrunnen for initiativet er at det i lengre tid har vore etterpurt meir kompetanse kring sitkagran (Picea sitchensis), både frå dei som produserar treslaget i skogen sin og dei som vil avvikle tidlegare plantingar for godt. Det gjeld også nokre andre utanlandske treslag, særleg kryssingstreslaget lutzgran (Picea glauca x Picea sitchensis).