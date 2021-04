Sjekk hvilke turområder du bør holde deg unna når fuglene hekker

Nyheter

– Nå kan alle som ferdes i naturen, både til lands, til vann og i lufta, bidra til å ta hensyn til fuglelivet på en trygg og enkel måte. Sjekk kartet over ferdselsforbud, så får du enkelt oversikt over hvilke områder du skal styre unna, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet