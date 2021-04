Vegen over Strynefjellet er stengd på grunn av dårleg vêr

Nyheter

Det kan vere lurt å sjekke status før du set deg i bilen for å køyre over eit fjell i dag.

Klokka 10.00 andre påskedag melde Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen at Rv. 15 over Strynefjellet er stengd på grunn av uvêr og rasfare. Vêrutsiktene er ikkje gode, noko som betyr at vegen vil bli stengd inntil vidare.

Dette var status frå Statens vegvesen på fjellovergangar i Sør-Norge klokka: 069:30 andre påskedag:

E 16 Filefjell: Åpen

E 134 Haukeli: Stengt

Rv 7 Hardangervidda: Stengt

Rv 13 Vikafjell: Stengt

Rv 15 Strynefjell: Stengt

Rv 52 Hemsedal: kolonne

Fv 50 Aurland-Hol: Kolonne fra kl 09.

Fv 53 Årdal-Tyin Stengt





Her kan du sjekke Fjordenes Tidende sine Web-kamera.