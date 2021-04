Far og son opplevde dramaet på Stadhavet på nært hald. Meiner helikopterberedskapen må styrkast

Dei to var augevitne til dramaet der ein lastebåt fekk slagside og heldt på å kantre nordvest for Stad andre påskedag. No tek dei til orde for at helikopterberedskapen, spesielt i Barentshavet, må styrkast.