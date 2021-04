Åpner opp kirken for en kort periode for dem som trenger det

- Jeg vet at det er mange som har et nært forhold til kirken og kirkerommet og at det kan være godt å få være der en stund. Derfor føles det både fint og viktig å ønske velkommen til åpen kirke i Måløy søndag ettermiddag, sier prest Mari Saltkjel.