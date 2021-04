– Jeg skal i alle fall bort til Arne og kjøpe meg masse fine blomster. Det var den første tanken min

Nyheter

– Dette er jo bare helt fantastisk, sier hun, etter å ha tatt en pause i hårklippingen for å få summet seg litt.

Lappen hennes ble trukket ut som årets første vinner i den store kassa med flere tusen signerte «Eg handlar lokalt»-lapper onsdag, og dermed vant Husevåg gavekort med en samlet verdi på 20.000 kroner. De hun kan bruke i alle butikkene som er med i kampanjen.

Kampanjen «Eg handlar lokalt» ble startet av Fjordenes Tidende for fem år siden, og har som formål å støtte lokal handel i tidligere Vågsøy kommune. Mange av de lokale butikkene er med i kampanjen, og stiller med gavekort på til sammen 100.000 kroner til fem heldige vinnere i løpet av året.

Det var Morten Hagen fra Måløy Lensmannskontor som stilte i lokalene til Fjordenes Tidende onsdag morgen for å foreta årets første trekning.

La igjen vinnerlappen på shopping etter klær

Vinnerlappen til Åse Husevåg stammet fra et kleskjøp hos B. Young på Måløy Brygge.

– Der har de mange flotte klær, så det er en butikk jeg er glad i, sier Husevåg, som forteller at hun av prinsipp alltid handler lokalt.

– Jeg har alltid hatt et bevisst forhold til å handle lokalt. Etter min oppfatning kan du få tak i det meste i og rundt Måløy. Jeg håper det er innstillingen til de fleste. Vi er nødt til å bruke butikkene her for å beholde dem. Jeg har selv drevet som frisør i mange år, og uten de mange lojale kundene mine hadde jeg ikke kunnet leve av dette.

Se video av Åse Husevåg bli overrasket av markedsrådgiver Kim André Gangeskar som forteller henne at hun er årets første vinner av et gavekort på 20.000 kroner:

Skal kjøpe blomster aller først

Husevåg forteller at hun av og til har opplevd at kunder i frisørsalongen hennes har sittet i frisørstolen, og bestilt de samme hårproduktene på nettet som selv hun har i hyllene i butikken.

– Det kan være at folk ikke vet hvor mye som faktisk er tilgjengelig i de lokale butikkene, sier hun.

Selv vurderer hun å investere i blomster som første handletur med de nye gavekortene.

– Jeg skal i alle fall bort til Arnes Blomsterverden og kjøpe meg masse fine blomster. Det var den første tanken min. Ellers har jeg et stort hus, og jeg har bruk for en del redskaper og annet til vedlikehold, så det spørs om jeg ikke skal innom Jernia Brunsvik en tur også. Der er jeg innom støtt og stadig. Jeg bruker så godt som alle butikkene i Måløy i løpet av året. Jeg reiser ikke ut av bygda for å handle, sier Husevåg med et smil.

Trukket ut blant 4.500 lapper

Markedsrådgiver i Fjordenes Tidende, Kim-André Gangeskar, forteller at det var over 4.500 signerte «Eg handlar lokalt»-lapper med i onsdagens trekning. Han mener at budskapet i kampanjen trolig har blitt enda viktigere det siste året.

– Vi ser stadig viktigheten av å handle lokalt. Og spesielt nå i koronaperioden kan mange butikker ha større utfordringer enn tidligere, og det blir enda viktigere å bruke lokale tilbud. Vi ønsker alle å bevare de tilbudene vi har her i nærområdet.

I år prøver markedsrådgiveren å informere enda mer om #eghandlarlokalt-appen.

– Det er både for å gjøre registreringen enklere for de handlende, men ikke minst er det for å redusere faren for smitte. Vi ser en liten fremgang i app-brukere sammenlignet med i fjor, men vi ønsker at enda flere skal ta appen i bruk. Alt i alt er vi veldig fornøyde med første trekning, og veldig glade for at så mange er med på å bidra til lokal handel, sier Gangeskar.