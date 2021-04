Nye filmar av dramaet som no berre er 12 nautiske mil vest av Stad

Nyheter

På kartet under kan ein sjå at båten akkurat har kome inn forbi Norges territorialgrense. Ein kan også sjå tre distansesirklar som syner kor båten vil ende opp gitt at farta held seg som den gjer når skjermdumpen vart tatt. Med ei fart på i overkant av 2 knop vil den kome faretruande nær land om litt over seks timar.