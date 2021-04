– Alle gode krefter slo til og dermed enda det hele så bra

Nyheter

Arset sa til Sunnmørsposten onsdag kveld, etter at havaristen «Eemslift Hendrika» var komt under slep at han var svært letta.

I flere timer så situasjonen dramatisk ut, når det mannskapsløse skipet drev mot fastland og sårbare områder.

– Det har vært utfordrende over flere døgn, som kommer av at det har vært grov sjø og dårlig vær, med en havarist uten mannskap. Det er gjennom godt samarbeid med blant annet Hovedredningssentralen, Kystvakten og rederi at vi nå har situasjonen under kontroll, sier Arset.

Frykta grunnstøting - satte i gang statlig aksjon

Kystdirektøren forteller at han under flere anledninger var usikker på om de ville få fast slep på havaristen før det var for sent, og at de i slike situasjoner planlegger ut ifra det verst tenkelige:

– I beredskapsplanlegginga tar vi utgangspunkt i et «worst case scenario», på både kort og lang sikt. I dette tilfellet så vi ved hjelp av drivbaneanalyse at vi hadde nokså god tid. Da hadde vi tida til å sette liv og helse først og i fokus, som jo er det viktigste i slike omstendigheter, forklarer han.

Han er veldig letta

Kystdirektør Einar Vik Arset sier at onsdagsmorgenens bølger på oppimot 15 meter roet seg og gikk ned til 5 meter på kvelden, noe som forenklet situasjonen noe.

Det gjorde at redningsmannskapene kunne entre skipet og feste slep i både baugen og i akterenden på skipet.

– Det er mange aktører som har bidratt, og vi er naturligvis letta. Nå slipper også mannskap som sto klare med lenser på land å mobiliseres. Vi kan anse det som en utelukkelse, og bra er det.