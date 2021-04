Brannsjefen i Stad var forberedt på det verste

– Jeg ble hundre kilo lettere da jeg skjønte at dette kom til å gå bra

Brannsjef i Stad, Geir Petter Hatlenes, er veldig lettet etter at det sent onsdag kveld ble klart at det var kommet mannskap og sleper om bord på «Eemslift Hendrika», og at en stor miljøkatastrofe dermed var avverget.