Fornyer seg med oppdatert logo og ny visuell identitet

Elkem lanserte onsdag en oppdatert logo og visuell identitet. Oppdateringen kommer som følge av endringer i konsernets portefølje, med siktemål om å støtte opp under selskapets strategi for vekst innen avanserte materialløsninger som former en bedre og mer bærekraftig fremtid.