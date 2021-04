Nyheter

Etter å ha gått gjennom kjøleskapet fant vi noen tomater, en paprika, noen gulrøtter, litt løk, hvitløk og en slapp chili … og etter å ha grublet litt fant vi ut at med en pakke kjøttdeig og ulike bønner kunne dette bli en smakfull Chili con carne. Chili con carne betyr gryte med kjøtt som har mye smak! Gryten har sin opprinnelse fra Texas og regnes som texmex mat. Man finner mange varianter som inneholder ulike typer kjøtt og grønnsaker, felles for alle er at de er lette å lage og egentlig kan være en fin «mat-redder-rett»