Støttar forslag om sikkerheitssone på 500 meter rundt akvakulturanlegg til havs

Fylkesutvalet støttar sikkerheitssone på 500 meter, samt forslaget om krav og plikter for vare- og tenesteleverandørar i aktivitetar som medfører risiko for at fisk rømmer frå akvakulturanlegg.