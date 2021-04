Hun er en av aktørene som skal rådgi ministeren om hvordan småbyer kan fylle rollen som regionale kraftsentre

Nyheter

– Næringslivet langs kysten har stor betydning for norsk verdiskaping og jobbskaping. Fredag 9. april møter distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Raymond Robertsen representanter for viktige samfunnsaktører og næringsliv fra Vestland for å få innspill til fremtidens distriktspolitikk,skriver departementet i en pressemelding.