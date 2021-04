Kommunestyret gjorde feil då dei skifta ut ein representant i kontrollutvalet. No opphevar Statsforvaltaren vedtaket

Då Kinn kommune valde nytt kontrollutval etter at fleirtalskoalisjonen med Venstre, Høgre og Ap overtok posisjonen, ville dei velje nytt kontrollutval for at opposisjonen skulle få tydeleg representasjon. No har Statsforvaltaren oppheva vedtaket kommunestyret gjorde.