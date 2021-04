Fylkeskommunen vil masseteste elever ved alle skoler

Nyheter

Skolene blir nå pålagt å starte opplæring, slik at de kan iverksette massetesting av elever og lærere på kort varsel, skriver TV2.

Før påske var det snakk om at en ville utvide pilotprosjektet med en gruppe skoler som ville være med på massetesting, deriblant Eid vidaregåande skule. Nå vil fylkeskommunen ha med alle.

Ein av desse skulane vil vere med på massetesting av elevar og tilsette Etter påske kjem Vestland fylkeskommune til å utvide prosjektet med å masseteste elevar og skuletilsette for covid-19.

Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Bjørn Lyngedal, opplyser til TV2 at alle skoler skal gjennomføre oppstart og opplæring for å kunne starte opp testing ved behov.

Han sier at massetesting av elever og lærere vil inngå i nasjonal TISK-strategi, og at skolene derfor må forberede seg på gjennomføring av massetesting.

– Testingen krever mye administrativ organisering, men ekstra utgifter som skolen har vil dekkes av fylkeskommunen, bekrefter Lyngedal.

Tiltaket settes i verk etter at det er oppdaget en del smitte ved flere videregående skoler i bergensområdet.

Målet er å oppdage smitte tidlig, og dermed bidra til å holde skolene åpne.