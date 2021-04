Slapp å sone, men må betale 50.000 kroner i bot for ruskøyring

Nyheter

Det var i fjor haust at mannen sette seg bak rattet sjølv om han var påvirka av berusande eller bedøvande middel. Blodprøven viste inntak av det benzodiazepin-liknande sovemiddelet Zopiclon.

Sikta tilsto forholda i retten, og har også fortalt i avhøyr at han hadde tatt tre tablettar, medan føreskriven dosering var på ein tablett.

Sikta er tidligere dømt for både promillekøyring og båtpromille, og også bøtelagt for promillekøyring. Men retten la her vekt på at dette var langt tilbake i tid, det eldste tilfellet var for over 30 sidan og det nyaste for over ti år sidan.

Påtalemyndigheitene ønskte seg fengsel på 18 dagar på vilkår, noko dommen også enda opp på. I tillegg må mannen betale ein bot på 50.000 kroner og mistar førarretten i tolv månadar. For å få førarkortet tilbake må han avlegge full førarprøve.