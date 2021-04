Staten har lansert ny tilskuddsordning for frivillig sektor

Nyheter

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningene. Målet er å støtte frivillig sektor gjennom koronakrisen.

Ordningen ble varslet da regjeringen la fram forslag til statsbudsjettet høsten 2020. Den var på høring i januar 2021 og nå er reglene for ordningen klare. Frivillighet Norge har kritisert det endelige resultatet, da spesielt at søknadsskjema for tilskudd til aktiviteter ikke er klart og at det ikke er mulig å få kompensert tapt inntekt.

De som får momskompensasjon kan søke om tilskudd nå

Dersom organisasjonen mottok momskompensasjon i 2020 kan det søkes om tilskudd. Dette gjøres ved å fylle ut et elektronisk egenerklæringsskjema på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider. I skjema bekreftes det at organisasjonen har hatt økte kostnader eller reduserte inntekter på grunn av korona i 2021. Sentralledd som leverer momskompensasjon for sine underledd skal også levere egenerklæring på vegne av disse, og har ansvar for utbetaling til underledd. Sentralleddet trenger ikke hente inn dokumentasjon fra underledd for å søke på vegne av disse.

Organisasjonene vil få utbetalt rundt 15 % av beløpt de fikk i momskompensasjon. Utbetaling skjer etter søknadsfristen er gått ut, og søknadsfristen er 20. april.

Tilskudd til arrangement og aktiviteter

Dersom organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret kan det søkes på denne delen av ordningen. Den gjelder for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til og med 30. juni. Søknadsskjema for denne ordningen er ikke klart, og forventes ikke å være på plass før i juni.

Organisasjoner vil kunne søke tilskudd til:

A) Kostnader til utvikling av eller tilpasning av aktiviteter som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.

B) Merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er nødvendige for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter.

C) Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangement eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskudd beregnes ved differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

For A) kan organisasjonen få 70 % av godkjent søknadsbeløp og for B) og C) kan organisasjonen få 100 %. Dersom et arrangement eller en aktivitet må avlyses på grunn av restriksjoner, råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter er det kun de kostnadene organisasjonen har hatt og ikke kan unngå som dekkes etter at faktiske inntekter er trukket fra.