Har store utbyggingsplaner

Vil utvide tomta og rive tre bolighus: – Nå vil vi bygge en ny og moderne butikk til matvarekjeden

Gjennom det felles eide selskapet Måløy Sentrumsbygg AS ønsker Gunnar Carlson i Carlson Eiendom AS og H.I. Giørtz AS nå å bygge nye lokaler til Kiwi i Deknepollen. Det innebærer en utvidelse av tomta, samt riving av tre bolighus.