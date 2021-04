Pandemien har sett sitt preg, men arbeidsløyse og helsetenesta blir viktigast for veljarane til hausten

Nyheter

I ei fersk undersøking vart folk spurde om kva som er dei største utfordringane Noreg står overfor i dag. Flest svarte at å kjempe mot arbeidsløysa er det viktigaste. Her sa 43 prosent at dette må prioriterast. Deretter meinte 41 prosent at oppgåvene i helsetenesta må prioriterast. På tredjeplass var klimaendring, med 37 prosent.