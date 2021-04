Dette betyr de nye koronareglene for ramadan og feiring av id

Nyheter

– Jeg vil minne om at sosiale sammenkomster gir økt risiko for smittespredning og at alle må begrense hvor mange vi er sammen med. Dette er noe som jeg vet trossamfunn over hele landet tar på alvor. Jeg vil også minne om at det å samles i moskeen regnes som et arrangement, og kun kan gjennomføres med et fåtall personer. Men det kan være lokale tiltak som er strengere, og alle må sette seg inn i hvilke regler og anbefalinger som gjelder der de bor. Også for besøk i private hjem. Vi ønsker at alle skal få en så god og trygg ramadan som mulig, sier barne- og familieminister Kjell Inge Ropstad.

Under ramadan skal ikke fastende muslimer spise eller drikke mens sola er oppe.

I år har flere moskeer og organisasjoner i Norge fått spørsmål om det er lov å ta koronavaksine når man faster. Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd Norge har sagt at man kan ta vaksinen under fasten og at det ikke innebærer å bryte fasten.