Måløy lagar middagen 34 kroner billigare enn Florø, men skal likevel leggast ned. Kvifor?

Nyheter

Debatten har oppstått etter at Kinn kommune ville sjå på dei økonomiske konsekvensane av å samordne til eitt kjøkken ved å flytte matproduksjonen til Florø. Per i dag blir all mat til bu- og omsorgsbustadane, samt heimebuande, i Måløy produsert og levert lokalt. Maten i Florø-delen blir produsert av Bordgleder KF.