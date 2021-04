Har du osterester eller spekemat til overs? Angelique viser deg hvordan du lager hvit pizza

Nyheter

Har du noen osterester, eller noe spekemat til overs? Kanskje en boks med crème fraîche også? Da vil vi anbefale deg å bruke dette til en hvit pizza.

Dette trenger du:

6 dl pizzamel type «00» eller hvetemel

1 ts salt

½ pk. tørrgjær

3 dl vann

3 ss olivenolje

Fyll:

1 boks Lett Crème Fraîche 10 %

½ TS salt^

¼ ts pepper

2 dl soltørkede tomater

1 stk. rødløk

Revet ost, brie, blåmuggost, parmesan el.

Topping:

8–12 skiver parmaskinke eller annen spekemat

100 g rucola

50 g pinjekjerner

Friske tomater, basilikum

Ha mel, tørrgjær og salt i en bakebolle og elt inn lunket vann og olje. Vi anbefaler å bruke en kjøkkenmaskin med eltekrok og la maskinen gå i to-tre minutter. Da er deigen smidig og elastisk. Dekk til deigen og la heve til dobbelt størrelse, det tar ca. 45 minutter.

Sett stekeovnen på 250°C. Kjevle ut pizzabunnen til en stor langpannepizza og ha den over på et stekebrett med bakepapir, pass på at den er tynn og jevn. Smør Crème Fraîche utover og krydre med salt og pepper. Grovhakk soltørkede tomater og del rødløk i tynne båter. Fordel utover pizzabunnen og topp med revet ost, eller andre oste rester du har. Stek pizzaen i ovnen i 10–12 minutter. Rett etter du har tatt den ut av ovnen, fordeler du for eksempel skinkeskiver, rucola, tomater, urter og pinjekjerner utover.