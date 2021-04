Husk bålforbudet: – Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen

Nyheter

– Der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det likevel tillatt å gjøre opp ild. Med dette menes for eksempel der det fortsatt ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med lokalt brannvesen, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.