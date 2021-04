Snart starter årets Sykle til jobben-aksjon: – I år handler det om å skape sosialt fellesskap

Nyheter

20. april starter årets Sykle til jobben aksjon, og allerede har 15.000 meldt seg på. Fortsatt er det mulig å bli med på årets aktivitetskampanje som i år vil bli noe annerledes.

For kampanjen som Bedriftsidretten har drevet med stor suksess i 48 år hvor årlig over 30.000 deltakere har latt bilen stå og valgt sykkel som fremkomstmiddel til jobben, har i år også tatt høyde for de endringene som de fleste av oss har opplevd som følge av covid19.

− Mange sitter fortsatt på hjemmekontor, og flere er fortsatt permittert som følge av korona-pandemien. I tillegg har Idrett- og aktivitetstilbud vært delvis eller helt stengt ned i lange perioder noe som har resultert i mindre fysisk aktivitet. Derfor er årets Sykle til jobben-aksjonen mer viktig enn noen gang, sier Emil Hjemli Borgersen i Bedriftsidretten.

All aktivititet teller

Selv om Sykle til jobben-aksjonen fortsatt er en aktivitetskampanje hvor formålet er å velge sykkel som reisevei til jobb, så har innholdet endret seg i takt med tiden.

− Det er mer blitt en motivator til å komme i gang med fysisk aktivitet hvor all aktivitet teller, og hvor det er lagt opp til å delta på lag sammen med andre, forteller kampanjelederen.

Deltakerne registrerer all aktivitet som du gjør under kampanjetiden, og kan da ha konkurranse mot sine kolleger som også er på hjemmekontor.

− Man trenger heller ikke være på et lag. Det går fint å delta alene og konkurrere mort alle som deltar på Sykle til jobben-aksjonen, tilføyer Borgersen.

Fortsatt er målet med kampanjen å skape motivasjon til fysisk aktivitet og en aktiv reisevei til jobben. Men nå vil kampanjesjefen også at deltakerne skal gjøre aktivitet gjennom hele dagen, og det trenger selvfølgelig ikke være på sykkel.

− All fysisk aktivitet som du gjør i løpet av dagen kan du registrere, opplyser Borgersen, og viser til Sykle til jobben-aksjonen sin nettside for både konkurranseregler og mer informasjon om aksjonen.

Gratiskommuner

Normalt koster det 139 kroner å delta på Sykle til jobben-aksjon med mindre din arbeidsgiver har inngått en egen avtale med Bedriftsidretten.

Men over 40 kommuner i landet har inngått avtale med Bedriftsidretten som siker alle innbyggere gratis deltakelse.

− Det betyr at kommunen som har inngått avtale med oss har betalt for at innbyggerne kan delta helt gratis på Sykle til jobben-aksjonen, opplyser Emil Borgersen. Han legger til at det også gjelder de som bor i en annen kommune, men jobber i en kommune hvor det er gratis å delta.

På Sykle til jobben sin nettside ligger oversikten over alle gratiskommuner i landet.