Kommunalsjefen i nabokommunen

Prioriterer annleis: – Å sentralisere det kommunale kjøkkenet er ikkje noko vi ønsker

Kinn kommune ser på moglegheita for å spare 1,8 millionar ved å slå saman dei kommunale kjøkkena til eit sentralkjøkken. I Stad, der ein også har to kjøkken og behov for å kutte kostnadar, sit samording imidlertid langt inne.