Tre av dei smitta er frå Måløy – 25 personar er sett i ventekarantene

Nyheter

– Smitta er tilknytt dei to som fekk påvist smitte for nokre dagar sidan, så det er altså nærkontaktar av dei igjen som no er smitta. Dei har vore i karantene og i isolasjon, noko som gjer at det har oppstått seks-sju nye nærkontaktar til desse igjen. Og sidan vi går ut ifrå at det er den muterte varianten det er snakk om gjer det at også ein god del blir sett i ventekarantene, seier Dale.