Den solfylte helga kommer med bismak av skredfare

Vær tidlig ute eller legg sporene dine i mindre bratt terreng for å unngå skred, advarer Snøskredvarslingen.

– I helga vil det være viktig å være tidlig ute slik at du rekker å sette sporene dine i snøen før solen er på sitt mest intense og dagen er på sitt varmeste. Sannsynligheten for naturlig utløste skred øker utover dagen, forklarer vaktleder i Snøskredvarslingen Odd-Arne Mikkelsen.

På grunn av solskinn og temperaturstigning ventes betydelig skredfare i store deler av landet. Solinnstråling og temperaturstigning vil svekke bindingene i snøen og det kan ventes naturlig utløste skred etter hvert som solen står på.

I Jotunheimen, på deler av Vestlandet, Nord-Vestlandet og i Nord-Norge er det vedvarende svake lag i snødekket. Det gjør det utfordrende å vurdere skredfaren på tur. Om og hvis solen og temperaturstigningen trenger ned til disse lagene kan det løsne svært store skred.

– Skal du til fjells i en region der det er vedvarende svake lag i snødekket vil det være ekstra viktig å planlegge turen godt. Start tidlig så kommer du varmen i forkjøpet. Tenk også på hva slags terreng du har over deg når du er på vei hjem fra tur. Selv om du har kommet deg trygt ned en bratt fjellside i tide, går kanskje utmarsjen i utløpsområde for et naturlig utløst skred? sier Mikkelsen

Vær også obs på skavlbrudd. Varmen kan svekke skavlene. Hold avstand.