– Oppdrettsindustrien slipper årlig ut enorme mengder avføring og fôr-rester, tilsvarende mengden kloakk fra fire ganger Norges befolkning. Gift fra lakselusbehandling tømmes der fisken gyter og ufattelige tusen tonn kobber slippes ut i fjordene hvert eneste år. Industrien er en fare for villaksen og driver elendig dyrevelferd der over 50 millioner laks dør hvert år, i tillegg til like mange leppefisk. Ingen annen industri, eller noe annet dyrehold ville fått tillatelse til en slik drift i Norge i 2021. Det er på tide at forurensningsloven blir gjort gjeldende for oppdrettsindustrien og at det stilles krav til næringen om null utslipp til havet, null lus og null rømming. Dagens oppdrettsindustri er ikke bærekraftig, skriver den nye organisasjonen i en pressemelding.