15 danseelevar og instruktørar i nabokommunen blir no definert som nærkontaktar og må teste seg

Eleven deltok på øving fredag saman med 15 andre elevar og to instruktørar. Fordi det var ein viss risiko for at eleven kunne vere smitta, vart dei andre elevane og instruktørane sett i karantene søndag i påvente av prøvesvar.

To nye smitta av korona i og rundt Måløy i dag – då er to skuleklassar i karantene Ein elev ved Vågsøy ungdomsskole har testa positivt på eit mutert koronavirus. No må ei klasse og lærarane som har hatt dei i ti dagar karantene.

Måndag kveld viser svar på PCR-prøven at eleven har fått påvist covid-19.

Alle andre elevar og instruktørar som deltok på øvinga fredag kveld er no definert som nærkontaktar. Dei vert testa tysdag og skal halde fram i karantene til og med måndag 26. april. Husstandsmedlemmar til elevar/instruktørar vert sett i ventekarantene fram til det har kome negativt svar på den første testen.