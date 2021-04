To nye smitta av korona i og rundt Måløy i dag – då er to skuleklassar i karantene

Nyheter

Måndag kveld fekk kommuneoverlegen i Kinn kommune, Jan Helge Dale, svar på testen av ein elev ved Vågsøy ungdomsskole i Måløy.

Denne testen var positiv. Det betyr at Kinn kommune har bestemt at alle elevane i klassen til den smitta eleven, pluss lærarane må vere i karantene frå og med fredag då dette var oppdaga.

Elevene skal i karantene, men husstandsmedlemmer må avvente Elevene ved Vågsøy ungdomsskole som er tatt ut av skolen mandag, skal holde seg i karantene ut dagen.

Denne klassen og elevane har ikkje vore på skulen måndag mens dei har venta på svar på denne testen.

Dale opplyser også at husstandane og familiane til elevane og lærarane i denne klassen no må vere i ventekarantene. Heile klassen og lærarane blir kalla inn til testing i morgon, og frma til svar på desse prøvene har kome på onsdag så må familiane til elevane i denne klassen vere i ventekarantene.

15 danseelever settes i karantene etter mistanke om smitte i nabokommunen Eleven fra Vågsøy ungdomsskole, som nå har utviklet symptomer, deltok på danseøving på Nordfjordeid fredag. Nå settes alle danseelevene som deltok på øvingen i karantene i påvente av elevens testsvar mandag.

Måndag kveld arbeider smitteleiinga i Kinn kommune med å kontakte familiane til desse elevane, opplyser Dale.

Frå før er ei klasse ved Raudeberg skule også i karantene etter at ein tilsett der har testa positivt på korona. Der har også ein tilsett ved skulen i dag fått beskjed om at testen var positiv, og at vedkommande altså er smitta av covid-19.

Dale seier til Fjordenes Tidende at rundt 80 personar måndag kveld er i ei eller anna form for ventekarantene.