Det er snakk om liten kuling, men kastene kan komme opp i 17-18 meter per sekund. Og fra klokka 14 åpner himmelens sluser seg. Men det hele skal være kortvarig for i 18-tida på kvelden roer i all fall vinden seg.

Regnet fortsetter imidlertid inn i natt til onsdag, og vinden kommer også tilbake i nattetimene. Før det blir en mer solfylt dag på dagtid onsdag. Om enn noe vindfull.