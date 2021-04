Planlegg dobling av talet på hyttetomter: – Vi har snart ikkje fleire igjen å tilby

Harpefossen Hyttegrend har dei siste åra opplevd massiv vekst i hyttetomter. No ønsker dei å legge til rette for at enda fleire skal få moglegheita til å slå seg ned ved det sentrale skianlegget i Stad kommune.