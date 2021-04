To positive prøver av 127 analyserte

Nyheter

Prøvene er tekne i Stad kommune, men dei to som har testa positivt er frå Kinn kommune, og er dei same to positive prøvene som blei opplyst om måndag kveld.

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld forklarer at det i dette tilfellet ser slik ut fordi prøvene blei tekne på teststasjonen ved Nordfjord legevakt. Men det handlar om dei same to positive prøvene, som Kinn opplyste om i går, ein elev ved Vågsøy ungdomsskole og ein lærar ved Raudeberg skule.

- Dei to som var positive frå Kinn blei testa ved legevakta på Nordfjordeid søndag. Då er det slik at Stad kommune står som rekvirentkommune, men svara gjeld dei to personane frå Kinn, seier han.

Måndag 12. april: 1 ny av 97 analyserte prøver

Tysdag 13. april: 2 nye av 236 analyserte prøver

Onsdag 14. april: 0 nye av 222 analyserte prøver

Torsdag 15. april: 5 nye av 250 analyserte prøver

Fredag 16. april: 2 nye av 168 analyserte prøver

Laurdag 17. april: 0 nye av 99 analyserte prøver

Søndag 18. april: 0 nye av 22 analyserte prøver

Måndag 19. april: 2 nye av 127 analyserte prøver





Prøvetakingskommune for positiv prøve av nyaste dato: Stad