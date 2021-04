Ein ny koronasmitta lærar ved Raudeberg skule, men alle testar frå ungdomsskulen er negative

Nyheter

Det er ingen fleire smitta ved Vågsøy ungdomsskole etter prøvene som var tatt tysdag. Men ved Raudeberg skule har nok ein lærar testa positivt.

– Alle prøvene rundt Vågsøy ungdomsskole er negative. Ingen av nærkontaktane har testa positivt, seier Dale til Fjordenes Tidende, og legg til:

– Så det ser ikkje ut til å vere smitte på ungdomsskulen. Men klassen blir karantene i ti dagar, og må teste seg ut av den.

Det er også eit fåtall prøver frå elevar som testa seg onsdag som enno ikkje er klare.

Situasjonen er derimot litt annleis for den andre ramma skulen. Her er det nemleg ein ny positiv test.

– Her har ein lærar testa positivt blant dei prøvene som blei tekne tysdag. Det utløyser 23 nye nærkontaktar som har gått i karantene, og 60 nye i ventekarantene.

Smittevegene er kjente, men det er likevel eit stort volum, og slik blir det når smitten kjem inn på skulane, seier Dale.

– Så no er ein ny klasse i karantene. Heile andre og femte klasse er dermed i karantene. Dei 23 skal testast i morgon.

240 i karantene eller ventekarantene

Til saman er no cirka 100 i karantene framleis, og cirka 140 i ventekarantene.

– Nokre kjem til og nokre går ut, men til saman er det altså rundt 240 barn og vaksne i ein eller annan form for karantene akkurat no, seier Dale.

– Er alle prøver tatt så langt no analysert?

- Eg har fått bekrefta ved legekontoret at alle som blei testa der tysdag er analysert, og negative. Men så blei det testa ei ny gruppe onsdag, etter at den nye eleven blei stadfesta smitta tysdag, og det skal testast ei ny gruppe i morgon, torsdag, rundt den nye læraren som er smitta, seier Dale, som peikar på at ingenting kjem overraskande sidan miljøa er kjende.

Og det kan også vere at det kjem fleire positive prøver. Derfor vil han igjen oppfordre folk til å vere litt ekstra forsiktige og halde seg i ro i dagane som kjem.

– Dette er ikkje tida for store sosiale eksperiment. Og terskelen skal vere låg for å teste seg om ein får symptom. Det er forkjølelsessesong, men ikkje konkluder med det, om du føler deg dårleg. Då går du og testar deg. Heller ein test for mykje enn ein for lite.

Han har så langt ikkje høyrt noko om forgreiningane til Stad kommune. Men i og med at alle testane frå ungdomsskulen var negative, kan det sjå ut som om den greina er mindre smitteførande, meiner Dale.

