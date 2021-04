Eit nytt barn på Vågsøy har testa positivt. – No må vi vere ekstra forsiktige, seier smittelegen

Nyheter

Barnet, som onsdag morgon har fått beskjed om at testen som vart teken måndag er positiv, har samanheng med utbrotet på Raudeberg skule, opplyser kommuneoverlege i Kinn kommune, Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende onsdag morgon.

Dale er glad og letta: Alle 60 som testa seg i går var negative Ingen av dei 60 elevane, lærarane og nærkontaktane som testa seg måndag, etter at ein tilsett ved Raudeberg skule testa positivt for covid-19, var smitta.

Dette barnet er ein elev ved Raudeberg skule som har vore i nærkontakt med læraren som fekk påvist smitte sist fredag. Dette er den fjerde personen som har fått påvist smitte etter utbrotet på Vågsøy som vart oppdaga sist veke.

Tysdag kveld fekk Kinn kommune vite at 60 personar ved Raudeberg skule, som hadde blitt testa måndag, hadde testa negativt. Det smitta barnet var den siste av desse prøvene, som no altså viser seg å vere positiv.

Daler opplyser at kommunen no startar arbeidet med å spore nye nærkontaktar til den siste smitta.

– Dette utløyser 17 nye nærkontaktar og 26 medlemmer av husstandar som alle må halde seg i ventekarantene og som må teste seg, seier Dale.

Jan Helge Dale seier til Fjordenes Tidende at no er det viktig at alle i Måløy og området rundt er forsiktige og held avstand, har færrast mogleg kontaktar og veldig låg terskel for å bli testa.

– Er vi forsiktige no, så kan dette gå bra. Vi er framleis tidleg i dette utbrotet. Men følgjer folk strengt nasjonale råd og reglar, så er det einaste måten vi kan kjempe ned dette smitteutbrotet på, seier Dale.

Han opplyser at det er venta svar på mange testar som var gjort tysdag etter utbrotet på Vågsøy ungdomsskole. Ein ventar også svar på testar i Stad kommune, der fleire danseelevar er nærkontaktar til eleven som er smitta ved VUS.

I dag, onsdag, vil også mange personar bli testa, seier Dale.