Her lærer dei korleis kosthald, god søvn og fysisk aktivitet skal gjere deg skarpare framfor tastaturet

Trenarutdanningane vert gjennomført i eit samarbeid mellom Idrettsklynge Vest i deira møteplass «Aktive Gamere», og Vestlandet E-sport som er ein paraplyorganisasjon for e-sportsklubbar og organisasjonar i dei 3 vestlandsfylka. Likevel vert utdanninga tilbydt til alle e-sport organisasjonar eller andre som ynskjer å delta frå heile landet. Dette gjerast for å bidra til ei samla utvikling og kompetanseheving for heile gaming- og e-sportsmiljøet i Norge.