Jostein blei smitta på jobb: - Det verste med heile greia er å tenke på alt styret dette har påført mange

Nyheter

Jostein Hals bur i Deknepollen og er bussjåfør. Han køyrer ekspressbuss for Vy mellom Oslo og Nordfjord. Fredag 9. april køyrde han dei rundt 60 mila det er frå hovudstaden og til Nordfjordeid.

Turen gjekk som normalt. Dei fleste passasjerane hadde kjøpt billettar på nett. Då må dei registrere seg og dei får tilvist nummerert sete med god avstand til andre. Nokre kjøpte billett direkte når dei kom på bussen. Om bord i den 14 meter lange toetasjes bussen er det romsleg og god plass. Dette var ein heilt vanleg rutetur. Det var god avstand mellom passasjerane og det var god avstand mellom passasjerane og sjåføren.

– Vi har strenge smittereglar. Smittevernrutinane er godkjende av både Arbeidstilsynet og FHI. Vi brukar munnbind. Vi spritar oss og held avstand. Slik har det vore sidan Norge vart stengd ned i mars 2020. Vi har minimalt med kontakt med passasjerane. I dei nye og moderne bussane er det godt luftanlegg og lufta blir skifta ut ofte, fortel den erfarne bussjåføren.

Kan ha vorte smitta av passasjerar

Det Hals ikkje visste var at det var to passasjerar som truleg var smitta av korona denne fredagen. Dei hadde ikkje symptom og dei merka ingenting. Difor reiste dei med bussen. I same periode hadde det vore eit større koronautbrot på Otta. Det kan også vere der han vart smitta.

Jostein Hals gjorde seg ferdig med jobben og reiste heim denne kvelden. Alt var normalt.

Først fem dagar etter denne turen så merka bussjåføren at han fekk hoste og vart litt småforkjølt. Alt anna var normalt fram til då. Han hadde luktesans og hadde ingen symptom. Om natta fekk han også feber. Ikkje så mykje, men det var feber.

Om morgonen var feberen borte. Så den hadde han berre nokre timar.

Når legekontoret opna torsdag ringde han dei og fortalde korleis han hadde hatt det om natta. Han slapp raskt til og fekk teste seg.

Testen var positiv

– Dagen etter, fredagen, kom svaret: du er smitta. Testen er positiv. No er det isolasjon på deg, fortel Hals og småhostar.

Dette resulterte i at kona, som er lærar på barneskulen på Raudeberg, måtte teste seg. Det same måtte dottera som er elev i 9. klasse på Vågsøy ungdomsskule. Begge dei to var også smitta.

– Då tenkte eg: her blir det mykje styr. Her er det mange som må i karantene, som må teste seg og som kan bli smitta. Og det stemde. Dessverre. Både elevar og lærarar ved dei to skulane hamna i karantene. Nærkontaktar av dei hamna i karantene og mange måtte i ventekarantene. Ja, det har vorte mykje styr, seier Josten Hals til Fjordenes Tidende.

Skulle gjerne sleppt dette her

Når han no vel å dele historia si og korleis han og familien har det, så er det for at andre kan forstå at dette ikkje er gjort med overlegg.

– Eg føler eg har gjort alt rett. Og heldigvis så har kommuneoverlegen og lokale helsepersonar trøysta oss med at vi ikkje må føle skuld. Det er likevel ikkje lett å sitte her å lese og høyre om alle rundt om i Vågsøy-delen av Kinn som har fått dagane sine siste tida forandra på grunn av meg, seier Hals.

Men som han seier, det er lite ein kan gjere med det no. Hals er glad for at han og familien har fått mange godord, og at det ikkje er nokon som har gjeve uttrykk for at dei er bitre

– Korleis er forma til deg og familien?

– Vi er heldigvis ikkje alvorleg sjuke. For meg er dette som å ha ei lett forkjøling. Eg har lett hoste og er litt tungpusta. Men dottera og kona mi har vore slappe, har hatt hovudverk, feber som kjem og går. Dei er sengeliggande. Dette viser berre at viruset kan slå veldig forskjellig ut. Så får tida vise om det blir noko som heng igjen i kroppen etter dette, seier Hals.

Er imponert over lokalt helseteam

Når han no vel å fortelje historia si så er det for at folk kan forstå korleis dei har det. For han og familien er det verre å vite at dette har skapt så mykje styr for så mange enn det er å bli smitta av koronaviruset.

– Men vi kan ikkje gjere noko. Det som har skjedd har skjedd. Håpar berre at alle rundt oss i denne delen av kommunen forstår at dette er noko vi gjerne skulle vore forutan, seier Hals.

Han legg også til at det er heilt trygt å reise med buss sjølv om vi har denne koronasituasjonen. Det er alle sitt ansvar å avgrense smitte så mykje som mogleg og å følgje råd og reglar som gjeld.



– Når ein tenker på kor lite smitte vi har hatt i vår del av kommunen, må eg også rette ei stor takk til kommuneoverlege Jan Helge Dale og teamet på Måløy legekontor som har jobba med smittesporing. Dei har gjort ein veldig god og viktig jobb og dei har følgd oss opp på ein god måte. Det er først når ein er i situasjonen sjølv at ein ser kor viktig jobb desse gjer, seier Hals.